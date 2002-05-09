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Меженина Ангелина Викторовна
Меженина Ангелина Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.2002
Пол
Женский
Отец
Меженин Виктор Владимирович
1970 г.р.
Мать
Меженина Ольга Александровна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.2002
Отец:
Меженин Виктор Владимирович
Мать:
Меженина Ольга Александровна
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