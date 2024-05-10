Семыкин Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1982
Сын: Семыкин Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Семыкина (Щербакова) Валентина Степановна
Рождение ребёнка
06.01.1987
Сын: Семыкин Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: Семыкина (Щербакова) Валентина Степановна