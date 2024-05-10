Семыкин Валерий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСемыкин Валерий

Семыкин Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семыкина (Щербакова) Валентина Степановна

Рождение ребёнка
31.08.1982

Сын: Семыкин Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Семыкина (Щербакова) Валентина Степановна

Рождение ребёнка
06.01.1987

Сын: Семыкин Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Семыкина (Щербакова) Валентина Степановна

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