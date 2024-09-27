Акулина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсей Никитич

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Анастасия Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей Никитич

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Елена Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей Никитич

Рождение ребёнка
1735

Сын: Тимофей Евсеевич

Отец ребёнка: Евсей Никитич

Смерть
Неизвестно

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