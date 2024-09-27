Акулина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсей Никитич
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Анастасия Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей Никитич
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Елена Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей Никитич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Тимофей Евсеевич
Отец ребёнка: Евсей Никитич
Смерть
Неизвестно