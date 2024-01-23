Иванов Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Савва
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Яков
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Феодосья
Бракосочетание
05.02.1785 ст.
Жена: Лукина Матрона
Рожницы, Псковский уезд, Псковская губерния
Вышла замуж в Заречье
Смерть
Неизвестно