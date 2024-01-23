Иванов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Григорий

Место рождения

Рожницкое Заречье, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рожницкое Заречье, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Савва

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Яков

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Феодосья

Бракосочетание
05.02.1785 ст.

Жена: Лукина Матрона

Рожницы, Псковский уезд, Псковская губерния
Вышла замуж в Заречье
Смерть
Неизвестно

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