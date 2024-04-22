Ильяшик (Несукай) Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Несукай Григорий
Бракосочетание
02.02.1827 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1827 ст.
Отец ребёнка: Ильяшик Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
30.03.1830 ст.
Дочь: Буняк Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Ильяшик Ефим Алексеевич
Смерть
Неизвестно