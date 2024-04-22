Ильяшик (Несукай) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльяшик (Несукай) Пелагея Григорьевна

Ильяшик (Несукай) Пелагея Григорьевна

avatar

Место рождения

Куковичи, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Несукай Григорий

Мать: не указана

Куковичи, Чернігівська область
Бракосочетание
02.02.1827 ст.

Муж: Ильяшик Ефим Алексеевич

Куковичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1827 ст.

Сын: Ильяшик Зеновий Ефимович

Отец ребёнка: Ильяшик Ефим Алексеевич

Куковичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.03.1830 ст.

Дочь: Буняк Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Ильяшик Ефим Алексеевич

Куковичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close