Воинкова (Пелевина) (Пелевина) Параскева Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Пелевина) (Пелевина) Параскева Евдокимова

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Место рождения

Пелевина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Пелевин Евдоким

Мать: не указана

Пелевина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.02.1821

Муж: Воинков Петр Козмин

Рождение ребёнка
23.02.1822

Дочь: Леонилла Петрова

Отец ребёнка: Воинков Петр Козмин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1824

Сын: Воинков Никита Петров

Отец ребёнка: Воинков Петр Козмин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.10.1826

Сын: Воинков Филипп Петров

Отец ребёнка: Воинков Петр Козмин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.01.1829

Сын: Воинков Григорий Петров

Отец ребёнка: Воинков Петр Козмин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1830

Сын: Воинков Кир Петров

Отец ребёнка: Воинков Петр Козмин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.10.1832

Сын: Воинков Андрей Петров

Отец ребёнка: Воинков Петр Козмин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1835

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Воинков Петр Козмин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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