Воинкова (Пелевина) (Пелевина) Параскева Евдокимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Пелевин Евдоким
Бракосочетание
06.02.1821
Муж: Воинков Петр Козмин
Рождение ребёнка
23.02.1822
Дочь: Леонилла Петрова
Отец ребёнка: Воинков Петр Козмин
Рождение ребёнка
28.05.1824
Отец ребёнка: Воинков Петр Козмин
Рождение ребёнка
11.10.1826
Отец ребёнка: Воинков Петр Козмин
Рождение ребёнка
25.01.1829
Отец ребёнка: Воинков Петр Козмин
Рождение ребёнка
26.06.1830
Сын: Воинков Кир Петров
Отец ребёнка: Воинков Петр Козмин
Рождение ребёнка
12.10.1832
Отец ребёнка: Воинков Петр Козмин
Рождение ребёнка
29.04.1835
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Воинков Петр Козмин
Смерть
Неизвестно