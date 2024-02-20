Шаповалов Сидор Леонтьевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1893
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
21.08.1921
Сын: Шаповалов Григорий Сидорович
Мать ребёнка: Шаповал Мария Максимовна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
10.08.1923
Дочь: Екатерина Сидоровна
Мать ребёнка: Шаповал Мария Максимовна
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаповал Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно