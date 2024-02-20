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Макмак (Галла) Александра Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Галла Иван Саввич

Мать: Макмак Мария Алекандровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1855

Сын: Неизвестно Николай Христофорович

Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Неизвестно Даниил Христофорович

Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Христофоровна

Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Макмак Харлампий Христофорович

Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич

Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
1867

Сын: Макмак Михаил (Мина) Христофорович

Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Макмак Василий Христофорович

Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1875

Сын: Макмак Савва Христофорович

Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич

Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мария Христофоровна

Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макмак Христофор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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