Макмак (Галла) Александра Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Галла Иван Саввич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1855
Сын: Неизвестно Николай Христофорович
Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Неизвестно Даниил Христофорович
Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Христофоровна
Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Макмак Харлампий Христофорович
Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич
Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
1867
Сын: Макмак Михаил (Мина) Христофорович
Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Макмак Василий Христофорович
Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1875
Сын: Макмак Савва Христофорович
Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич
Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Мария Христофоровна
Отец ребёнка: Макмак Христофор Васильевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно