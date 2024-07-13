Хныкин Алексей Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хныкин Алексей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1860

Жена: Хныкина (Мерзликина) Евдокия Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Федор Трофимов Мерзликин и Па... Показать все
Смерть
Неизвестно

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