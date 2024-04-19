Лямина Феодосия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямина Феодосия Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямин Георгий Киприянович

Рождение ребёнка
12.04.1911

Сын: Лямин Иоанн Георгиевич

Отец ребёнка: Лямин Георгий Киприянович

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1914

Дочь: (Лямина) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Лямин Георгий Киприянович

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Лямин Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Лямин Георгий Киприянович

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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