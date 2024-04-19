Лямина Феодосия Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1911
Отец ребёнка: Лямин Георгий Киприянович
Рождение ребёнка
07.04.1914
Дочь: (Лямина) Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Лямин Георгий Киприянович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Лямин Георгий Киприянович
Смерть
Неизвестно