Леон (Леонтий) Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леон (Леонтий) Козьмин

Место рождения

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Симеонова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Агафья Леонтьева

Мать ребёнка: Лукерья Симеонова

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Алексей Леонтьев

Мать ребёнка: Лукерья Симеонова

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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