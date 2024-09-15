Леон (Леонтий) Козьмин
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Симеонова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Агафья Леонтьева
Мать ребёнка: Лукерья Симеонова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Алексей Леонтьев
Мать ребёнка: Лукерья Симеонова
Смерть
Неизвестно