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Лучкина Ирина Платонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

12.11.1853

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: Васса Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лучкин Лука Иларионов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ефросинья Лукина

Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов

Рождение ребёнка
01.09.1842

Дочь: Елена Лукина

Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов

Колпина, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лучкин Павел Лукич

Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов

Рождение ребёнка
09.01.1848

Сын: Лучкин Василий Лукич

Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов

Колпина, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марина Лукина

Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов

Рождение ребёнка
26.10.1852

Сын: Лучкин Дмитрий Лукич

Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов

Колпина, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
12.11.1853
Колпина, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

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