Лучкина Ирина Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти12.11.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: Васса Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ефросинья Лукина
Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов
Рождение ребёнка
01.09.1842
Дочь: Елена Лукина
Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лучкин Павел Лукич
Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов
Рождение ребёнка
09.01.1848
Сын: Лучкин Василий Лукич
Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марина Лукина
Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов
Рождение ребёнка
26.10.1852
Сын: Лучкин Дмитрий Лукич
Отец ребёнка: Лучкин Лука Иларионов
Смерть
12.11.1853