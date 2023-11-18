Недоноскова Наталья Хрисанфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1877
Сын: Недоносков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Недоносков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Косолапова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Недоносков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1889
Сын: Недоносков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Недоносков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недоносков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Недоносков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Недоносков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Недоносков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недоносков Борис Васильевич
Отец ребёнка: Недоносков Василий Васильевич
Смерть
1937