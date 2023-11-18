Недоноскова Наталья Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоноскова Наталья Хрисанфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1877

Сын: Недоносков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Недоносков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Косолапова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Недоносков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
15.01.1889

Сын: Недоносков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Недоносков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недоносков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Недоносков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Недоносков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Недоносков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недоносков Борис Васильевич

Отец ребёнка: Недоносков Василий Васильевич

Смерть
1937
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