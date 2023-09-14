Положий Тимофей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положий Тимофей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Положий Яков Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Положий Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Положий Графена

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Положий Графена

Рождение ребёнка
1735

Сын: Положий Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Положий Графена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Положий Графена

Смерть
Неизвестно
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