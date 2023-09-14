Положий Тимофей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Положий Яков Иванович
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: Положий Графена
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Положий Графена
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Положий Графена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Положий Графена
Смерть
Неизвестно