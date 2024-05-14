Фефилова Анна Михайловна Около 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фефилова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Около 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1800

Муж: Фефилов Егор Филиппович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Фефилова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Фефилов Егор Филиппович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Фефилов Яков Егорович

Отец ребёнка: Фефилов Егор Филиппович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Фефилов Григорий Егорович

Отец ребёнка: Фефилов Егор Филиппович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Около 1850
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

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