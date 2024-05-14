Фефилова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиОколо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1800
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Фефилова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Фефилов Егор Филиппович
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Фефилов Егор Филиппович
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Сын: Фефилов Григорий Егорович
Отец ребёнка: Фефилов Егор Филиппович
Смерть
Около 1850