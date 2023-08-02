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Мацуков Пантелей Григорьевич

Место рождения

Россия Краснодарский кр.,Тбилисский р-н х.Терский

Дата рождения

1913

Дата смерти

23.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Мацук Григорий

Мать: не указана

Россия Краснодарский кр.,Тбилисский р-н х.Терский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацукова Надежда Ивановна

Смерть
23.04.1945
Германия, г. Ельстерверд, юго-западнее, 14 км, с. Штаупиц
Причина смерти: На войне пропал без вести Германия г.Ельстерверд 14 км юго-западнее с.Штаупиц | ЦАМО Ф 58-18003-812
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