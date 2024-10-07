Неонилла Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонилла Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страхов Семён Матвеевич (Львович)

Рождение ребёнка
1734

Дочь: (Страхова) Матрена Семёновна

Отец ребёнка: Страхов Семён Матвеевич (Львович)

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: (Страхова) Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Страхов Семён Матвеевич (Львович)

Смерть
Неизвестно

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