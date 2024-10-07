Неонилла Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1734
Дочь: (Страхова) Матрена Семёновна
Отец ребёнка: Страхов Семён Матвеевич (Львович)
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1736
Дочь: (Страхова) Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Страхов Семён Матвеевич (Львович)
Смерть
Неизвестно