Lukkarinen Matts 16.03.1822 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиLukkarinen Matts

Lukkarinen Matts

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
15.04.1822
Бракосочетание
30.07.1848

Жена: Lukkarinen (Kärnä) Anna

Huhtilampi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
04.11.1849

Дочь: Väänänen (Lukkarinen) Maria

Мать ребёнка: Lukkarinen (Kärnä) Anna

Huhtilampi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
06.02.1852

Сын: Lukkarinen Matts

Мать ребёнка: Lukkarinen (Kärnä) Anna

Рождение ребёнка
28.04.1854

Дочь: (Lukkarinen) Anna-Stina

Мать ребёнка: Lukkarinen (Kärnä) Anna

Рождение ребёнка
18.06.1856

Сын: Lukkarinen Johan

Мать ребёнка: Lukkarinen (Kärnä) Anna

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.