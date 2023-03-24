Lukkarinen Matts
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
15.04.1822
Бракосочетание
30.07.1848
Жена: Lukkarinen (Kärnä) Anna
Huhtilampi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
04.11.1849
Дочь: Väänänen (Lukkarinen) Maria
Мать ребёнка: Lukkarinen (Kärnä) Anna
Huhtilampi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
06.02.1852
Сын: Lukkarinen Matts
Мать ребёнка: Lukkarinen (Kärnä) Anna
Рождение ребёнка
28.04.1854
Дочь: (Lukkarinen) Anna-Stina
Мать ребёнка: Lukkarinen (Kärnä) Anna
Рождение ребёнка
18.06.1856
Сын: Lukkarinen Johan
Мать ребёнка: Lukkarinen (Kärnä) Anna
Смерть
Неизвестно