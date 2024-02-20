Любименко Алексей Андреевич
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рожденияОколо 1989
Дата смерти23.02.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Смерть
23.02.1891
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Причина смерти: Болезнь - корь | Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г. лист № 114,зап.,№ 46,Ф - 331-1-46 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение
Около 1989
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, ст.Ладожская