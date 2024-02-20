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Любименко Алексей Андреевич

Место рождения

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

Около 1989

Дата смерти

23.02.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
23.02.1891
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Причина смерти: Болезнь - корь | Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г. лист № 114,зап.,№ 46,Ф - 331-1-46 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение
Около 1989

Отец: Любименко Андрей Иванович

Мать: Любименко Дарья Емельяновна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, ст.Ладожская
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