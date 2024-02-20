Угнивенко Конон Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Конон Потапович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1821

Сын: Угнивенко Марк Кононович

Мать ребёнка: Угнивенко Анна Дмитриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение
1900

Отец: Угнивенко Потап Игнатович

Мать: Угнивенко Татьяна Аввакумовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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