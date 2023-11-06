Барабанова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Беляева Мария Севостьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елецкий Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Елецкий Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елецкий Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Елецкий Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елецкий Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Елецкий Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елецкая Любовь Евгеньевна

Отец ребёнка: Елецкий Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елецкий Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Елецкий Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елецкий Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Елецкий Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елецкий Евгений

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