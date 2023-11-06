Барабанова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елецкий Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Елецкий Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елецкий Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Елецкий Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елецкий Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Елецкий Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елецкая Любовь Евгеньевна
Отец ребёнка: Елецкий Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елецкий Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Елецкий Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елецкий Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Елецкий Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елецкий Евгений