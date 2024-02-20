Балжи Григорий Николаевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти15.11.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Балжи Николай Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балжи Надежда Петровна
Смерть
15.11.1910
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Россия Екатенинославская губ., Мариупольский уезд , с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /