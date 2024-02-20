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Балжи Григорий Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

15.11.1910

Пол

Мужской

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

Около 1814 г.р.

Жена

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Балжи Николай Федорович

Мать: Балжи Василиса Васильевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балжи Надежда Петровна

Смерть
15.11.1910
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Россия Екатенинославская губ., Мариупольский уезд , с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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