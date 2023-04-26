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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Варфоломеев Михаил Зиновьевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Варфоломеев Михаил Зиновьевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Варфоломеев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Варфоломеев Михаил Зиновьевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

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