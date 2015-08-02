Ковальчук (Мосейчук) Ева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук (Мосейчук) Ева Ивановна

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Место рождения

УССР,Житомирская область,Емильчинский район,с.Тайки

Дата рождения

11.08.1935

Дата смерти

02.08.2015

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1935

Отец: Мосейчук Иван Пименович

Мать: Феодосия Архипова

УССР,Житомирская область,Емильчинский район,с.Тайки
Бракосочетание
08.05.1957

Муж: Ковальчук Василий Николаевич

УССР,Житомирская область,Емильчинский район,с.Тайки
Рождение ребёнка
26.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальчук Василий Николаевич

Укр.ССР,Житомирская обл,Емельчинский район,с.Тайки
Рождение ребёнка
04.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальчук Василий Николаевич

Тайки, Емильчинский р-н., Житомиркая обл., Украина.
Рождение ребёнка
14.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальчук Василий Николаевич

Рождение ребёнка
19.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальчук Василий Николаевич

Укр.ССР,Черкасская облКаневский район,,с/з Степанцы
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Смерть
02.08.2015
Украина,Черкасская область,Каневский район,Степанцы
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Украина,Черкасская область, Каневский район
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