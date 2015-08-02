Ковальчук (Мосейчук) Ева Ивановна
Место рожденияУССР,Житомирская область,Емильчинский район,с.Тайки
Дата рождения11.08.1935
Дата смерти02.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1935
Отец: Мосейчук Иван Пименович
Мать: Феодосия Архипова
УССР,Житомирская область,Емильчинский район,с.Тайки
Бракосочетание
08.05.1957
УССР,Житомирская область,Емильчинский район,с.Тайки
Рождение ребёнка
26.10.1958
Укр.ССР,Житомирская обл,Емельчинский район,с.Тайки
Рождение ребёнка
04.04.1962
Тайки, Емильчинский р-н., Житомиркая обл., Украина.
Рождение ребёнка
14.11.1964
Рождение ребёнка
19.12.1970
Укр.ССР,Черкасская облКаневский район,,с/з Степанцы
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Смерть
02.08.2015
Украина,Черкасская область,Каневский район,Степанцы
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Украина,Черкасская область, Каневский район