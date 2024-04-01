Холкин Тимофей Казак Выс. Ганькинского Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холкин Тимофей Казак Выс. Ганькинского Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1854

Дочь: Плотникова Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Холкина Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Дурдина Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Холкина Дарья Иванова

Бракосочетание
01.05.1872

Жена: Выходцева 1, Холкина 2 Стефанида Андреева

М. 44 Ж. 33 оба вторым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Выходцева 1, Холкина 2 Стефанида Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Холкина Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холкина Дарья Иванова

Смерть
Неизвестно
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