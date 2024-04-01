Холкин Тимофей Казак Выс. Ганькинского Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.1854
Дочь: Плотникова Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Холкина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Дурдина Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Холкина Дарья Иванова
Бракосочетание
01.05.1872
М. 44 Ж. 33 оба вторым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Выходцева 1, Холкина 2 Стефанида Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Холкина Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холкина Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно