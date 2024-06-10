Илья Антонов 1728 — найти родственников по фамилии на Familio
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Илья Антонов

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Около 1776

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анденок (Анденок) Матрона Афанасьева

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Пелагия Ильина

Мать ребёнка: Анденок (Анденок) Матрона Афанасьева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Максим Ильин

Мать ребёнка: Анденок (Анденок) Матрона Афанасьева

Камень, Чернігівська область
Смерть
Около 1776

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