Илья Антонов
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиОколо 1776
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Пелагия Ильина
Мать ребёнка: Анденок (Анденок) Матрона Афанасьева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Максим Ильин
Мать ребёнка: Анденок (Анденок) Матрона Афанасьева
Смерть
Около 1776