Лукьяненко Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьяненко Федор Матвеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Лукьяненко Федор Михайлович
Мать ребёнка: Лукьяненко Александра
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Ксения Михайлоана
Мать ребёнка: Лукьяненко Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьяненко Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьяненко Александра
Смерть
Неизвестно