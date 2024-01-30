Козьмина (Пономарева) Таисия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1911 ст.
Сын: Козьмин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Козьмин Михаил Никонорович
Рождение ребёнка
22.09.1914 ст.
Дочь: Козьмина Евфросинья Михайловна
Отец ребёнка: Козьмин Михаил Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно