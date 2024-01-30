Козьмина (Пономарева) Таисия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьмина (Пономарева) Таисия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1911 ст.

Сын: Козьмин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Козьмин Михаил Никонорович

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1914 ст.

Дочь: Козьмина Евфросинья Михайловна

Отец ребёнка: Козьмин Михаил Никонорович

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьмин Михаил Никонорович

Смерть
Неизвестно
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