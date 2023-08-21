Зирко Дмитрий Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зирко Дмитрий Вадимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1958

Пол

Мужской

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1958

Отец: Зирко Вадим Семенович

Мать: Зирко Галина Ивановна

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