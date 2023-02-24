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Титова Александра Андреевна

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Место рождения

Село Неклюдово , Карсунский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: (неклюдово) Андрей Ерастович

Мать: не указана

Село Неклюдово , Карсунский уезд
Бракосочетание
09.02.1883

Муж: Титов Захар Фадеевич

Рождение ребёнка
27.11.1883

Дочь: Варвара Захаровна

Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1886

Сын: Титов Иван Захарович

Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1887

Дочь: Дарья Захаровна

Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1890

Сын: Титов Иван Захарович

Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1892

Сын: Титов Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1895

Дочь: Сергеева Агриппина Титова

Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1897

Дочь: Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1901

Сын: Титов Родион Захарович

Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1904

Дочь: Клавдия Захаровна

Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Титов Прокофий Захарович

Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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