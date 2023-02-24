Титова Александра Андреевна
Место рожденияСело Неклюдово , Карсунский уезд
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1867
Отец: (неклюдово) Андрей Ерастович
Мать: не указана
Село Неклюдово , Карсунский уезд
Бракосочетание
09.02.1883
Муж: Титов Захар Фадеевич
Рождение ребёнка
27.11.1883
Дочь: Варвара Захаровна
Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич
Рождение ребёнка
24.03.1886
Сын: Титов Иван Захарович
Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич
Рождение ребёнка
06.03.1887
Дочь: Дарья Захаровна
Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич
Рождение ребёнка
19.01.1890
Сын: Титов Иван Захарович
Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич
Рождение ребёнка
06.05.1892
Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич
Рождение ребёнка
12.06.1895
Дочь: Сергеева Агриппина Титова
Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич
Рождение ребёнка
02.10.1897
Дочь: Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич
Рождение ребёнка
07.04.1901
Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич
Рождение ребёнка
01.10.1904
Дочь: Клавдия Захаровна
Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич
Рождение ребёнка
04.07.1908
Отец ребёнка: Титов Захар Фадеевич
Смерть
Неизвестно