Ефросинья Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Абрамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Никифоръ

Отец ребёнка: Артамонъ Никифоровъ

Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Артамонъ Никифоровъ

Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Артамонъ Никифоровъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамонъ Никифоровъ

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