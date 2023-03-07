Акилина Евстратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Евстратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

02.01.1861 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Василий Дементьев

Отец ребёнка: Демид (Дементий) Николаев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1858 ст.

Сын: Порфирий Дементьев

Отец ребёнка: Демид (Дементий) Николаев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демид (Дементий) Николаев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.01.1861 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от водянки
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