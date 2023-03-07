Акилина Евстратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти02.01.1861 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Василий Дементьев
Отец ребёнка: Демид (Дементий) Николаев
Рождение ребёнка
21.02.1858 ст.
Сын: Порфирий Дементьев
Отец ребёнка: Демид (Дементий) Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1861 ст.
Причина смерти: от водянки