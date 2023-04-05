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Кукина (Ретунская) Ольга Васильевна
Кукина (Ретунская) Ольга Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.1971
Пол
Женский
Отец
Ретунсий Василий Иванович
Мать
Ретунская (Каданцева) Маргарита Дмитриевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1971
Отец:
Ретунсий Василий Иванович
Мать:
Ретунская Маргарита Дмитриевна
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