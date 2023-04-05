Кукина (Ретунская) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукина (Ретунская) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1971

Отец: Ретунсий Василий Иванович

Мать: Ретунская Маргарита Дмитриевна

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