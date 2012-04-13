Сатаева Мария Руслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСатаева Мария Руслановна

Сатаева Мария Руслановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.2012

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.2012

Отец: Сатаев Руслан Рифкатович

Мать: Сатаева Ксения

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close