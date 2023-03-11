Рыбкина (Александрова) Прасковья (Паша) Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Рыбкин Петр Иванович
Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыбкин Петр Иванович
Смерть
Неизвестно