Рыбкина (Александрова) Прасковья (Паша) Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбкина (Александрова) Прасковья (Паша) Неизвестно

Рыбкина (Александрова) Прасковья (Паша) Неизвестно

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Рыбкин Семен Петрович

Отец ребёнка: Рыбкин Петр Иванович

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбкин Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close