Булах Неизвестно Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булах Неизвестно Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булах Филипп Михайлович

Мать: Булах Елизавета

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