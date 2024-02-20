Золото Андрей Кирьянович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения29.11.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
29.11.1881
Отец: Золото Кирьян Васильевич
Мать: Золото Евдокия Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-27,зап.-66,ГАДО,Ф - 426-2-4,кадр-28.
Крещение
30.11.1881
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии
ГАДО,Ф - 426-2-4,кадр-28,м/к-1881г.лист-27,зап-66 | Восприемники: Новокаракубские поселяне - Стефан Кирьянович Золото и Мария Кирьчновна Золото
Смерть
Неизвестно