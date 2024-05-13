Куренева Мелания Силиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти22.01.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Сын: Куренев Ефим Козьмин
Отец ребёнка: Куренев Козьма Минаевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Куренева) Матрена Козьмина
Отец ребёнка: Куренев Козьма Минаевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Куренев Иван Козьмин
Отец ребёнка: Куренев Козьма Минаевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Куренева) Мария Козьмина
Отец ребёнка: Куренев Козьма Минаевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Куренева) Аксинья Козьмина
Отец ребёнка: Куренев Козьма Минаевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Куренева) Агафья Козьмина
Отец ребёнка: Куренев Козьма Минаевич
Смерть
22.01.1833