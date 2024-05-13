Куренева Мелания Силиверстовна 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куренева Мелания Силиверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

22.01.1833

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куренев Козьма Минаевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Куренев Ефим Козьмин

Отец ребёнка: Куренев Козьма Минаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Куренева) Матрена Козьмина

Отец ребёнка: Куренев Козьма Минаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Куренев Иван Козьмин

Отец ребёнка: Куренев Козьма Минаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Куренева) Мария Козьмина

Отец ребёнка: Куренев Козьма Минаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Куренева) Аксинья Козьмина

Отец ребёнка: Куренев Козьма Минаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Куренева) Агафья Козьмина

Отец ребёнка: Куренев Козьма Минаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
22.01.1833
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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