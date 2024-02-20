(Зипир) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Зипир) Александра Степановна

(Зипир) Александра Степановна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.02.1905

Дата смерти

08.04.1905

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1905

Отец: Зипир Стефан Тимофеевич

Мать: Зипир Варвара Власовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
08.04.1905
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close