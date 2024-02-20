(Зипир) Александра Степановна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения01.02.1905
Дата смерти08.04.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1905
Отец: Зипир Стефан Тимофеевич
Мать: Зипир Варвара Власовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
08.04.1905
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /