Муренец Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Смерть
Неизвестно