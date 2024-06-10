Муренец Петр Алексеевич 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муренец Петр Алексеевич

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Муренец Алексей Лукин

Мать: Муренец (Зайцева) Марфа Павлова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муренец (Гурина) Пелагея Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муренец (Гурина) Пелагея Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муренец (Гурина) Пелагея Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муренец (Гурина) Пелагея Осиповна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муренец (Гурина) Пелагея Осиповна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муренец (Гурина) Пелагея Осиповна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муренец (Гурина) Пелагея Осиповна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муренец (Гурина) Пелагея Осиповна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муренец (Гурина) Пелагея Осиповна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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