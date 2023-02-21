Котова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Котов Алексей

Отец ребёнка: Котов Ефим

Рождение ребёнка
1814

Сын: Котов Иван

Отец ребёнка: Котов Ефим

Рождение ребёнка
1815

Сын: Котов Афанасий

Отец ребёнка: Котов Ефим

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Котов Ефим

Смерть
Неизвестно
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