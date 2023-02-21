Котова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Котов Алексей
Отец ребёнка: Котов Ефим
Рождение ребёнка
1814
Сын: Котов Иван
Отец ребёнка: Котов Ефим
Рождение ребёнка
1815
Сын: Котов Афанасий
Отец ребёнка: Котов Ефим
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Котов Ефим
Смерть
Неизвестно