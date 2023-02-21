Толстых Исаак Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиМежду 1814 и 1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Толстых Леонтий Исаакович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Плотникова Ирина Исааковна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстых Ирина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1814 и 1821