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Толстых Исаак Саввич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Между 1814 и 1821

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Толстых Леонтий Исаакович

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Плотникова Ирина Исааковна

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстых Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1814 и 1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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