Серый демьян демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серый демьян демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серый демьян васильевич

Мать: Серая (Чернобай) мария ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серый Анатолий демьянович

Мать ребёнка: Серая (Беганская) александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машей (Серая) лариса демьяновна

Мать ребёнка: Серая (Беганская) александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордас надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серая (Беганская) александра

Смерть
Неизвестно

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