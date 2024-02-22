Серый демьян демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серый Анатолий демьянович
Мать ребёнка: Серая (Беганская) александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машей (Серая) лариса демьяновна
Мать ребёнка: Серая (Беганская) александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мордас надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно