Краснобаева? Белякова? (Чекалкина) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснобаева? Белякова? (Чекалкина) Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Александр Андреевич

Мать: Анна Владимировна

Рождение ребёнка
13.08.1983

Дочь: Ольга Валерьяновна

Отец ребёнка: Беляков Валерьян

Фрязино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Александр Валерьянович

Отец ребёнка: Беляков Валерьян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Валерьян

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