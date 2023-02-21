Краснобаева? Белякова? (Чекалкина) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекалкин Александр Андреевич
Мать: Анна Владимировна
Рождение ребёнка
13.08.1983
Дочь: Ольга Валерьяновна
Отец ребёнка: Беляков Валерьян
Фрязино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков Александр Валерьянович
Отец ребёнка: Беляков Валерьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляков Валерьян