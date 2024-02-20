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Макмак Михаил / Мин / Соломонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль

Дата рождения

1919

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Макмак Соломон Федорович

Мать: Макмак Любовь Антоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Военная награда
23.09.1944
Приказ № 5/н издан ВС 454 минп 5 тк 2 Укр.фр. онаграждении медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690306-17
Рождение ребёнка
10.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

УССР Донецкая обл , Володарский р-н с. Володарское
Смерть
После 1985
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