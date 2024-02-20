Макмак Михаил / Мин / Соломонович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Дата рождения1919
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Макмак Соломон Федорович
Мать: Макмак Любовь Антоновна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Военная награда
23.09.1944
Приказ № 5/н издан ВС 454 минп 5 тк 2 Укр.фр. онаграждении медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690306-17
Рождение ребёнка
10.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
УССР Донецкая обл , Володарский р-н с. Володарское
Смерть
После 1985