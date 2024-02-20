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Шерварли Харлампий Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Шерварли Федор Борисович

Мать: Шерварли Архонца

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Шерварли Иван Харлампиевич

Мать ребёнка: Шерварли Евфимия Павловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-19
Смерть
Неизвестно
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