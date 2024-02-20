Шерварли Харлампий Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Шерварли Федор Борисович
Мать: Шерварли Архонца
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Шерварли Иван Харлампиевич
Мать ребёнка: Шерварли Евфимия Павловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-19
Смерть
Неизвестно