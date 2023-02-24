Шестопалов Петр Павлович
Место рожденияСергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Дата рождения1932
Дата смертиПосле 1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Рождение ребёнка
После 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестопалова Тамара Ивановна
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
После 1952
Сын: Шестопалов Виктор Петрович
Мать ребёнка: Шестопалова Тамара Ивановна
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Бракосочетание
Около 1952
Сухая Терешка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1957
Сын: Шестопалов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Шестопалова Тамара Ивановна
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Похороны
После 1957
Сухая Терешка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Смерть
После 1957
Сухая Терешка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Причина смерти: Самоубийство | повесился