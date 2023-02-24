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Шестопалов Петр Павлович

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Место рождения

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР

Дата рождения

1932

Дата смерти

После 1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Шестопалов Павел Ксенофонтович

Мать: Шестопалова Екатерина Фёдоровна

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Рождение ребёнка
После 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестопалова Тамара Ивановна

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
После 1952

Сын: Шестопалов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Шестопалова Тамара Ивановна

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Бракосочетание
Около 1952

Жена: Шестопалова Тамара Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1957

Сын: Шестопалов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Шестопалова Тамара Ивановна

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Похороны
После 1957
Сухая Терешка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Смерть
После 1957
Сухая Терешка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Причина смерти: Самоубийство | повесился
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