Горбунова Прасковья Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Горбуновъ Андрей
Отец ребёнка: Горбуновъ Титъ
Рождение ребёнка
1764
Сын: Горбунова Агрофена
Отец ребёнка: Горбуновъ Титъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Тестова Февронья
Отец ребёнка: Горбуновъ Титъ
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Горбуновъ Титъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбуновъ Титъ