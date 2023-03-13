Горбунова Прасковья Дмитрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Прасковья Дмитрева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Горбуновъ Андрей

Отец ребёнка: Горбуновъ Титъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1764

Сын: Горбунова Агрофена

Отец ребёнка: Горбуновъ Титъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Тестова Февронья

Отец ребёнка: Горбуновъ Титъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Горбуновъ Игнатъ Титовъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Титъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбуновъ Титъ

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