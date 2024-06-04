Артюшка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Живатко (Живайко) Артюшев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1664
Сын: Боярко Артюшев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1719