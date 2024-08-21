Настасья Григорьевна
Место рождениясело Огарёво Инсарского уезда Пензенской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Блинков Григорий Филиппов сочетался первым браком
Рождение ребёнка
12.02.1884 ст.
Отец ребёнка: Блинков Григорий Филиппович
Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 16 июня 2003 г. № 42-т по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 11 июня 2003 г. в виде Архивной выпис... Показать все
Смерть
Неизвестно