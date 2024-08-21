Настасья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Григорьевна

Настасья Григорьевна

Место рождения

село Огарёво Инсарского уезда Пензенской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинков Григорий Филиппович

Блинков Григорий Филиппов сочетался первым браком
Рождение ребёнка
12.02.1884 ст.

Сын: Блинков Флор Григорьевич

Отец ребёнка: Блинков Григорий Филиппович

Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 16 июня 2003 г. № 42-т по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 11 июня 2003 г. в виде Архивной выпис... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.